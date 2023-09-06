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Происшествия

Псковский пенсионер пытался застрелить обидчика

Пожилой пскович дважды выстрелил в своего знакомого из-за возникшей между ними ссоры. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что 22 апреля 2017 года пенсионер, будучи нетрезвым, находился у себя в квартире вместе со своим знакомым. Между ними возникла ссора, которая затем перешла в драку. Во время неё пожилой пскович по крайней мере дважды выстрелил из пистолета в своего знакомого и ранил его в живот и левое бедро. Благодаря своевременной медицинской помощи он остался жив.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство человека (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ) и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

При назначении наказания суд учёл пожилой возраст псковича, наличие ряда хронических заболеваний и инвалидности второй группы, а также противоправное поведение потерпевшего.

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