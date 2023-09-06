Михаил Ведерников находится с рабочим визитом в Невельском районе

11:12, 06 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 6 сентября, находится с рабочим визитом в Невельском районе, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и главой муниципалитета Олегом Майоровым осмотрели набережную реки Еменки в Невеле, которая была благоустроена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». За проект приведения набережной в порядок в 2022 году проголосовало большинство невельчан, в 2023 году первая очередь работ была выполнена.

«Была очищена территория, приведены в порядок зелёные насаждения, проложены дорожки, сделан выход к берегу. По сути, появилась новая благоустроенная территория. Будем предлагать землякам продолжение благоустройства и выходить на вторую очередь», – рассказал Олег Майоров.

Ранее губернатор Михаил Ведерников на форуме «Единой России» сообщил, что с 2017 года в Псковской области благоустроено 345 общественных территорий.