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Политика

Около 800 общественных и дворовых территорий благоустроили псковские ТОС за пять лет

Около 800 общественных и дворовых территорий благоустроили ТОС Псковской области за пять лет. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников на форуме секретарей первичных и местных отделений партии «Единая Россия» сегодня, 5 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

«С 2017 года благоустроено 345 общественных и 434 дворовых территорий, приведено в порядок десять парков, реализовано шесть проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Ещё два реализуются в текущем году и ещё два запланировано на 2024 год», – рассказал глава региона.

Он добавил, что большинство жителей Псковской области участвует в голосованиях, в заявках, в реализации огромного количества проектов.

«Только движение ТОС объединяет свыше 130 тысяч человек, которые реализовали проекты на общую сумму 137 млн рублей. В следующем году эта сумма удвоится», – отметил Михаил Ведерников.

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Он также напомнил, что со следующего года бюджет регионального конкурса проектов ТОС составит 110 млн рублей.

«А ещё сверх этого будут работать муниципальные конкурсы ТОС и заявки в рамках инициативного бюджетирования», – заключил губернатор Псковской области.

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