Около 800 общественных и дворовых территорий благоустроили псковские ТОС за пять лет

14:48, 05 сентября 2023, ПАИ

Около 800 общественных и дворовых территорий благоустроили ТОС Псковской области за пять лет. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников на форуме секретарей первичных и местных отделений партии «Единая Россия» сегодня, 5 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«С 2017 года благоустроено 345 общественных и 434 дворовых территорий, приведено в порядок десять парков, реализовано шесть проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Ещё два реализуются в текущем году и ещё два запланировано на 2024 год», – рассказал глава региона.

Он добавил, что большинство жителей Псковской области участвует в голосованиях, в заявках, в реализации огромного количества проектов.

«Только движение ТОС объединяет свыше 130 тысяч человек, которые реализовали проекты на общую сумму 137 млн рублей. В следующем году эта сумма удвоится», – отметил Михаил Ведерников.

Он также напомнил, что со следующего года бюджет регионального конкурса проектов ТОС составит 110 млн рублей.

«А ещё сверх этого будут работать муниципальные конкурсы ТОС и заявки в рамках инициативного бюджетирования», – заключил губернатор Псковской области.