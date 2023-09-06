Великолучане жалуются на отсутствие уличного освещения на нескольких улицах города

12:03, 06 сентября 2023, ПАИ

Великолучане жалуются, что некоторые улицы города находятся без освещения, пишет портал Luki-News.

Так, об отсутствии света в Пушкинском сквере сообщил местный житель в одной из групп, посвящённых жизни города.

«Пришли вчера вечером прогуляться по парку Пушкина, посмотреть, как он красиво освещён, а ни один фонарь не работает», – говорится в сообщении.

В комментариях автора поддержали и другие великолучане, которые также указали на отсутствие освещения в разных районах города. Так, горожане пишут, что света практически нет на улицах Зверева, Энгельса, Космонавтов, а также на городской набережной и некоторых детских площадках.

В городской администрации по этому поводу сообщили, что на имя исполняющего обязанности заместителя генерального директора – директора Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» направили письмо для принятия мер реагирования по данному вопросу. В ведомстве добавили, что по данному вопросу великолучане могут обратиться также в УЖКХ города по телефону 3-74-95.