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Общество

Москалькова обратится в ООН и СЕ из-за угрозы выселения россиян из Латвии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует обратиться к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунье Миятович из-за угрозы выселения из Латвии россиян, которые не сдали языковой экзамен. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и Комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на нарушение прав наших соотечественников, особенно – пожилого возраста», – заявила Москалькова.

По её мнению, умышленное создание условий, вынуждающих граждан покинуть Латвию, является грубым нарушением прав человека. Она уточнила, что большинство из российских соотечественников, которые не сдали экзамен, это пенсионеры, живущие в стране со времён СССР.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвинило власти Латвии в нарушении прав человека из-за резкого сокращения образования на языках меньшинств.

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