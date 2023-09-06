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Общество

Доверие россиян к отечественным продуктам достигло рекорда

Уровень доверия россиян к качеству отечественных продуктов питания достиг рекордных 91 %. Об этом на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал руководитель Российской системы качества Максим Протасов, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Нам, конечно, хочется делать всё, чтобы и по другим товарным категориям цифры доверия двигались к этим показателям. Для этого необходимо внедрять национальную идеологию качества, улучшать качество процессов, качество управления, качество товаров, услуг и, конечно, делать всё, чтобы потребители у нас были максимально грамотными, просвещёнными, осведомлёнными», – подчеркнул Максим Протасов.

Премьер-министр отметил, что на сегодняшний день более 60 % россиян выбирают именно отечественные товары и подчеркнул, что «это очень неплохо».

Руководитель Роскачества напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина восемь лет назад был перезапущен государственный знак качества, который получают лучшие российские товары, соответствующие не только заявленным национальным стандартам и техническим регламентам, но и опережающим стандартам.

«В настоящий момент таких товаров у нас более 250. Более 40 регионов страны могут похвастаться тем, что у их производителей есть государственный знак качества. Это действительно знак, которому верят, маркер, которому доверяют наши потребители. Сейчас уровень доверия наших граждан к государственному, российскому знаку качества – 82 %. Мы активно продвигаем его и товары с этим знаком в розничных сетях. Порядка 19 % – рост продаж товаров после получения государственного знака качества. И более 60 % торговых сетей постоянно проводят мероприятия по продвижению товаров с российским знаком качества», – сообщил Максим Протасов. 

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