Бабье лето в Псковской области начнётся раньше обычного

12:56, 06 сентября 2023, ПАИ

Бабье лето придёт 8 сентября в Псковскую область и ещё четыре региона России. Об этом рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет URA.RU.

По его словам, ориентировочно до 7 сентября в регионе сохранится прохладная погода: температура днём опустится до 14-18 градусов, в ночные часы в Псковской области ожидается до 5-10 градусов. «Потом над Балтикой и Скандинавией разворачивается большой хороший антициклон и уже в пятницу дневная температура составит 20-22 градуса. В выходные – 22-24. Погода до 24 градусов сохранится до 13—14 сентября», – рассказал Александр Шувалов.

Добавим, что обычно Бабье лето приходит в Псковскую область во второй половине сентября.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области сообщили, что сентябрь в регионе будет на один-два градуса холоднее климатической нормы. В первой половине месяца преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах от +14 до +19 градусов, а уже во второй половине месяца – в пределах от +9 до +14 градусов.

В конце месяца в отдельные ночи возможно понижение температуры от -2 до +2 градусов.