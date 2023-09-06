Туман утром и тёплая погода днём ожидает псковичей 7 сентября

13:41, 06 сентября 2023, ПАИ

7 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром прогнозируется туман. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью +3...+8 градусов, днем +17...+22 градуса. Атмосферное давление выше нормы.