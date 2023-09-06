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Туман утром и тёплая погода днём ожидает псковичей 7 сентября

7 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром прогнозируется туман. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью +3...+8 градусов, днем +17...+22 градуса. Атмосферное давление выше нормы.

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