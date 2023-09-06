Михаил Ведерников обсуждает с активом муниципалитета приоритеты развития Невельского района

13:42, 06 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встречается с активом Невельского района в рамках своего рабочего визита в муниципалитет в среду, 6 сентября, передает корреспондент ПАИ.

Одна из поднятых на встрече тем — ремонт дорог в районе. Глава региона, в частности, сообщил, что будет отремонтирован участок дороги Орша - Вереш - Усвяты - Невель.

«Решили делать своими средствами. Сначала ремонтируем наиболее проблемные участки - 7 км дороги», - сказал Михаил Ведерников.

Всего будет отремонтировано 22 км этой дороги, проходящей по территории Невельского и Усвятского районов. «В нормативное состояние дорогу планируется привести до 2026 года», - отметил губернатор.

Ранее Михаил Ведерников посетил благоустроенную по проекту «Комфортная городская среда» набережную реки Еменки в Невеле и площадку регионального конкурса «Ветеранское подворье».