94 человека вступило в «Дружину» в Невельском районе

14:23, 06 сентября 2023, ПАИ

94 человека в Невельском районе зарегистрировано в отряде содействия обороне и безопасности «Дружина» Псковской области, сообщил глава муниципалитета Олег Майоров на встрече губернатора Михаила Ведерникова и актива района, передаёт корреспондент ПАИ.

«Дружина» должна быть не формальная, номинальная, а реальная и боеспособная», – заявил Михаил Ведерников.

Ранее на форуме партии «Единая Россия» глава региона сообщил, что в «Дружину» по всей области подано более тысячи заявлений, уже есть прецеденты, когда её члены предотвращали ЧП, в частности запуски дронов.