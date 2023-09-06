25 муниципалитетов представили аграрные достижения на конкурсе «Ветеранское подворье»

14:03, 06 сентября 2023, ПАИ

Урожай и таланты продемонстрировали участники традиционного регионального смотра-конкурса «Ветеранское подворье». На финал конкурса, который прошёл в Невеле, приехали губернатор Михаил Ведерников и председатель областного Собрания Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Глава региона отметил, что любимое всеми жителями области «Ветеранское подворье» в этом году проходит уже в 12-й раз, но впервые в нём принимают участие практически все муниципалитеты – 25 из 26.

«Вы все большие молодцы, - обратился к ветеранам Михаил Ведерников. – Мы вами гордимся и очень благодарны за то, что вы подаёте пример своим детям, внукам, всем нам, как нужно относиться к природе, к родной земле. Вы подаёте пример трудолюбия и жизнелюбия». Губернатор пожелал всем участникам смотра-конкурса крепкого здоровья, хорошего настроения и неизменно богатого урожая.

От депутатов регионального парламента к финалистам «Ветеранского подворья - 2023» обратился Александр Котов. Спикер отметил, что областное Собрание всегда по мере возможности старается поддерживать и помогать проведению этого мероприятия, делать всё для того, чтобы эта добрая традиция продолжалась долгие годы.

«Мы смотрим на результаты вашего труда и очень чётко представляем, сколько сил, энергии и души вложено в эти достижения. Несмотря на то что конкурс проводится уже 12-й раз, каждый год есть чему удивиться. Спасибо вам за серьёзный труд, оптимистическое отношение к жизни, за хороший пример, который вы подаёте молодёжи. Словом, за вашу огромную работу», - поделился добрыми эмоциями от общения с ветеранами Александр Котов, пожелав дальнейших успехов «в совершенствовании сельскохозяйственного искусства».

Также председатель Собрания отдельно поблагодарил губернатора за поддержку ветеранского движения и внимательное отношение к людям старшего поколения. «Вы стараетесь сделать так, чтобы люди чувствовали о себе заботу со стороны органов власти», - охарактеризовал деятельность Михаила Ведерникова спикер.

После официального открытия руководители области обошли и посмотрели стенды всех муниципалитетов. Ветераны с гордостью показали жюри выращенный на своих приусадебных участках урожай: внушительных размеров тыквы, кочаны капусты, кабачки, корзины с яблоками и виноградом, цветы и многочисленные дары осени. Помимо изобилия представленного урожая участники конкурса старались отличиться оригинальностью оформления и презентации.

Мастерицы из Себежского района, которые возрождают традиционное русское народное творчество - лоскутное шитье, организовали для посетителей «Ветеранского подворья» мастер-класс. Хозяйка павильона Пыталовского района в честь своего дня рождения угостила жюри именинным пирогом, а губернатору подарила дерево счастья. Участники из Пушкиногорского района встретили гостей частушками, фирменным яблочным пирогом и вишнёвым компотом, а также продемонстрировали велейские матрёшки из папье-маше и вышивки лентами. В качестве подарка губернатору преподнесли оберег-благополучник. Дновцы подарили главе региона подарок со смыслом – «кнут и пряник». Пустошкинские участники удивили росписью по дереву, а новоржевцы – лучшим в области лимонадом и восемнадцатью сортами груш.

Семья из Карамышево Псковского района представила собственную кондитерскую продукцию из экопродуктов – пирожные, мармелад, зефир, конфеты. Сыроделы из Усвятского района рассказали о развитии своего производства. В ассортименте – швейцарские и французские сыры, конфеты из сыра, мужской и женский сыры. Продажа налажена через интернет.

Семья Степановых из Палкинского района угостила мёдом с собственной пасеки – в этом сезоне накачали 160 кг мёда, хоть год и был не очень урожайный из-за засухи. «У нас очень много планов, хоть нам и по 70 лет», - поделилась с Михаилом Ведерниковым и Александром Котовым хозяйка Ольга Степанова.

Традиционно на «Ветеранском подворье» не обошлось без исполнения пенсионерами задорных частушек, песен и стихов собственного сочинения, а также общего фотографирования на память с руководителями региона. Ветераны поблагодарили Михаила Ведерникова и Александра Котова за уважительное отношение к старшему поколению.

Победителей смотра-конкурса выбрали в нескольких номинациях: «Лучшее ветеранское подворье», «Лучший садовый участок», «Лучший цветовод», «Лучший уголок отдыха», «Лучший в животноводстве и полеводстве», «Лучший в декоративно-прикладном творчестве». Общим голосованием был определён и обладатель зрительских симпатий.

Организатором смотра-конкурса «Ветеранское подворье» выступает Псковский областной совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов совместно с областным Собранием депутатов и областным комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.