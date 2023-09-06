Туман ожидается в Псковской области 7 сентября

14:13, 06 сентября 2023, ПАИ

7 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от +3 до +8 градусов, днём – от +17 до +22.

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.