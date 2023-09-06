Пьяного комбайнёра задержали в Новоржевском районе

14:29, 06 сентября 2023, ПАИ

Нетрезвого водителя комбайна задержали сотрудники Госавтоинспекции в Новоржевском районе. Ранее мужчина уже был привлечён к административному наказанию за езду в состоянии опьянения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днём 5 августа в деревне Вехно Новоржевского района внимание полицейских привлёк комбайн КЗС-1218 без номеров. За рулём автотранспорта находился местный 57-летний житель с признаками алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с этим в ведомстве напоминают, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.