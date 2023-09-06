Память легендарного комбрига Александра Германа почтили в Новоржевском районе

16:49, 06 сентября 2023, ПАИ

Память легендарного комбрига Александра Германа почтили в Новоржевском районе сегодня, 6 сентября. Мероприятие приурочено ко Дню партизанской славы муниципалитета, сообщает газета «Земля Новоржевская».

Жители района по традиции собрались у деревни Житница, на месте последнего боя командира 3-й Ленинградской партизанской бригады Александра Германа. На митинг памяти собрались пожилые люди, юнармейцы Новоржевской школы, представители разных ветвей власти.

«Партизаны для нас – это легенда. Как бывший кадровый военный, могу сказать, что на боевом опыте партизан времён Великой Отечественной войны, в том числе бригады Германа, до сих пор учатся военнослужащие. Вечная память!» – поздравил новоржевцев с памятной датой представитель правительства Псковской области Виктор Захаров.

После минуты молчания к подножию обелиска на месте гибели комбрига Александра Германа возложили цветы.

С лета 1942 года майор Александр Герман был командиром 3-й Ленинградской партизанской бригады. Под его командованием бригада уничтожила несколько тысяч вражеских солдат и офицеров, пустила под откос свыше 300 эшелонов, подорвала сотни автомашин, спасла от угона в рабство тысячи советских граждан.