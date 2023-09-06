ФК «Псков» сегодня проведёт гостевой матч с «Тосно»

15:51, 06 сентября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» проведёт гостевой матч с «Тосно» из Ленинградской области в рамках чемпионата Северо-Западного федерального округа среди любительских команд сегодня в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ОФФ «Северо-Запад».

Перед началом матча псковичи идут на третьем месте и отстают от лидера на восемь очков. «Тосно» является ближайшим преследователем «Пскова» в таблице и отстаёт на четыре очка. Отметим, что это последняя игра чемпионата для команды из Ленинградской области, поэтому, несмотря на результат встречи, «Псков» будет выше в итоговой таблице.

«Тосно» – обладатель Кубка России по футболу розыгрыша 2017-2018 годов. Клуб был расформирован в 2018 году, но в нынешнем сезоне снова начал выступать в рамках турнира СЗФО.

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