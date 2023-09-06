Три команды представят Псковскую область на Всероссийских президентских соревнованиях

16:24, 06 сентября 2023, ПАИ

Команда пушкиногорских школьников представит Псковскую область в финале соревнований «Президентские спортивные игры». Федеральный этап пройдет с 7 по 27 сентября в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В составе команды 12 спортсменов из Пушкиногорской школы имени А. С. Пушкина. Это Дарья Голубева, Егор Журавлев, Василина Кондратюк, Иннокентий Никитенко, Ульяна Никитенко, Артем Степанов, Алексей Пыталов, Валерия Цупрунова, Иван Гуцев, Елена Иванова, Никита Григорьев, Виктория Ильина. Возглавляет группу тренер Андрей Прудцовский. В мае этого года ребята стали победителями общекомандного зачета областного этапа соревнований, обойдя соперников из Дно, Невеля, Новосокольников, Великих Лук и Пскова.

Еще две команды — это учащиеся средней общеобразовательной школы № 3 города Порхова и Булынинской средней школы Великолукского района — будут бороться за победу в финале Президентских состязаний. Соревнования пройдут в этом же периоде на базе Всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае. Порховичи выступят среди городских классов-команд, представители Великолукского района — среди сельских. Ранее обе команды стали победителями регионального этапа Президентских состязаний.

Всероссийские президентские состязания и Президентские спортивные игры были основаны Президентом РФ Владимиром Путиным в 2010 году. Мероприятия проводятся Министерством просвещения РФ совместно с Министерством спорта РФ с целью вовлечения ребят в систематические занятия физической культурой и спортом, укрепления их здоровья, выявления талантливых детей.

Количество участников всероссийского этапа Президентских спортивных игр в этом году — более тысячи из 85 субъектов РФ, в том числе из ДНР и Запорожской области. В программу соревнований входят обязательные дисциплины: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, спортивное ориентирование и спортивный туризм; а также дополнительные: гандбол, плавание, регби, самбо, футбол.

Участниками Президентских состязаний станут свыше 1,5 тыс школьников из 87 субъектов РФ, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. Состязания пройдут в четырех основных видах: спортивное многоборье, эстафетный бег, теоретический конкурс и творческий конкурс. В числе дополнительных: бадминтон, баскетбол, волейбол, самбо, плавание, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, футбол, спортивный туризм и шахматы.

Кроме того, для ребят обоих мероприятий подготовлена насыщенная образовательная программа.