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Общество

О чём мечтают жители при организации ТОС, рассказали депутаты Псковской гордумы

О чём мечтают жители при организации территориального общественного самоуправления (ТОС), рассказали депутаты Псковской городской Думы Юрий Бурлин и Иван Мешков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 6 сентября.

Фото ПАИ

Они отметили, что сейчас наблюдается тенденция, когда жители хотят обустроить не только пространство, например, внутри подъезда многоквартирного дома, не только близлежащей территории, но и тех мест, которыми пользуются жители соседних домов.

«Люди активны и с удовольствием вовлекаются в процесс, – рассказал депутат округа № 1, где зарегистрировано 10 ТОСов, Юрий Бурлин. – Среди их пожеланий в заявках значатся ремонт газона, ремонт оконных проёмов, установка детских площадок, шлагбаумов и площадок для сбора мусора». Также он добавил, что люди активны и с удовольствием вовлекаются в работу, они «хотят обустроить соседние общественные пространства, и это очень хороший процесс, такие практики надо продолжать».

В округе № 1, депутатом которого является Иван Мешков, регистрацию проходят четыре ТОСа. «У нас в Любятове в основном живут пожилые люди, они относятся ко всему с некоторым недоверием. Но процесс запущен, заявки, надеюсь, будут реализованы», – рассказал он и добавил, что в обустройстве каких-то локаций должно соблюдаться концептуальное единство, например как это сделано с контейнерными площадками в Санкт-Петербурге, которые так грамотно завуалированы, что никому и в голову не придёт, что это мусорные контейнеры.

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