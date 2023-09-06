Псковский музей представил новые абонементы для учащихся

16:36, 06 сентября 2023, ПАИ

В связи с началом нового 2023/2024 учебного года Псковский музей-заповедник представил новые абонементы для дошкольников, школьников и студентов образовательных учреждений Пскова и Псковской области. В состав каждого абонемента входит цикл интерактивных программ и занятий, специально подобранных и разработанных для определенной возрастной категории. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«Мы всегда стремимся к тому, чтобы классы приходили к нам системно, то есть, покупая абонемент, который разработали музейные сотрудники, на протяжение всего учебного года классы смогут ходить на занятия различной тематики, которые, что важно, будут проводиться на различных музейных объектах», – отметил начальник службы музейных проектов и культурно-просветительских мероприятий Псковского музея-заповедника Алексей Голубев.

В этом году появился выездной абонемент для дошкольников «Музейный кораблик», который предполагает выезд музейных сотрудников в детские сады для проведения занятий с ребятами. Таким образом дети смогут сначала в привычной для них среде познакомиться с музеем, а затем, на следующий год, прийти в гости непосредственно на музейные объекты.

Разработан новый абонемент, посвященный традиционной народной культуре, «Веретёнце». На занятиях участники познакомятся с историей, традициями празднования и особенностями таких праздников, как Рождество Христово, Масленица и Пасха.

Специально для студентов разработан абонемент «Град на Великой», который в доступной и интересной для молодежи форме познакомит участников с историей и главными достопримечательностями Пскова.

Записаться на тот или иной абонемент и получить дополнительную информацию можно по телефонам: +7 8112 29 22 60 и +7 911 358 08 16, а также на сайте Псковского музея-заповедника в разделе «Абонементы».