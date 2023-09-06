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Общество

Научиться рисовать на камнях смогут псковичи в Изборском музее

Ежегодный цикл творческих мастер-классов «Расписные выходные» начнётся в Изборском музее-заповеднике 9 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На занятиях можно будет скопировать картины известных художников, нарисовать натюрморт или осенний пейзаж, попробовать рисовать гуашью и акварелью, познакомиться с рисованием на камнях и монотипией, а также послушать увлекательные истории об Изборске.

Расписание на сентябрь:

9-10 сентября – мастер-класс «Крепость духа». Рисуем гуашью пейзаж «У стен древнего монастыря».

16-17 сентября – мастер-класс по акварели «Изборские дали» по мотивам работ изборского художника Павла Дмитриевича Мельникова.

23-24 сентября – изучение творчества советского художника и живописца Петра Оссовского. Суровый стиль в живописи по работам Петра Павловича Оссовского, одного из его основателей.

30 сентября-1 октября – мастер-класс «Каменные стражи». По следам Николая Константиновича Рериха. «Философский пейзаж».

Занятия будут проходить в субботу и в воскресенье в 13:00 и в 15:00. Чтобы принять участие в мастер-классе, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону 8 (921) 219-84-70 с 9:00 до 17:00.

Место проведения – музейная мастерская в доме купца Шведова (улица Печорская, 32).

 

Стоимость участия – 150 рублей (можно оплатить «Пушкинской картой»).

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