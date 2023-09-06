Назначен новый прокурор Пушкиногорского района

17:55, 06 сентября 2023, ПАИ

Младший советник юстиции Мурадин Кабалоев назначен на должность прокурора Пушкиногорского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Как отметили в ведомстве, Мурадин Кабалоев проходит службу в органах прокуратуры Псковской области с 15 августа 2016 года.

Ранее он занимал должности помощника прокурора Пыталовского района, помощника прокурора Порховского района, старшего помощника прокурора Себежского района, заместителя прокурора Бежаницкого района, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Псковской области, заместителя прокурора Печорского района.