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Чемпионат Псковской области по ловле рыбы пройдёт в Куньинском районе

Открытый чемпионат Псковской области по ловле рыбы спиннингом с лодок пройдёт на озере Жижицком в Куньинском районе 9 и 10 сентября. Об этом сообщается в группе «Загородный отель Волынь» в соцсети «ВКонтакте».

Фото ПАИ

По условиям соревнований спортсмены должны находиться в парах в одной моторной или весельной лодке. К соревнованиям допустят рыболовов от 18 лет, а также спортсменов от 16 лет с письменным согласием родителей и при условии, что второму участнику пары не меньше 18 лет.

К зачёту принимается десять экземпляров рыб за один тур: щука от 40 сантиметров, судак от 40 сантиметров, окунь, голавль, жерех и язь.

Победителем станет пара, которая набрала наименьшую сумму личных мест за два тура соревнования. Призёров наградят кубками и медалями комитета по спорту Псковской области, а также призами от спонсоров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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