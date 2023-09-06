100 тысяч рублей могут выиграть псковские рыбаки

18:36, 06 сентября 2023, ПАИ

100 тысяч рублей могут выиграть участники турнира по ловле рыбы спиннингом с лодок «Кубок Волыни», который пройдёт на Жилицком озере в Куньинском районе 9 и 10 сентября. Об этом сообщается в группе «Загородный отель Волынь» в соцсети «ВКонтакте».

К участию допустят всех желающих от 18 лет, а также участников младше 18 лет в присутствии родителей. Соревнования пройдут в личном зачёте среди экипажей, которые могут состоять как из двух, так и из одного человека. Регистрационный взнос для одного экипажа составит пять тысяч рублей для всех, кто не проживает в дни проведения турнира на базе отдыха «Волынь». Призовой фонд составит 100 тысяч рублей, 70 % которого достанется победителю, 20 % – серебряному призёру и 10 % – бронзовому.

К зачёту в турнире принимается десять экземпляров рыб, в числе которых окунь от 15 сантиметров, щука от 40 сантиметров и судак от 40 сантиметров. Другие виды рыб в зачёт не пойдут.

Победителем турнира признают экипаж, который поймает наибольшее количество рыбы в сумме за два тура.

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