Псковские пожарные посоревновались в скоростном маневрировании

18:59, 06 сентября 2023, ПАИ

Областные соревнования среди водителей пожарных автомобилей на звание «Лучший водитель по скоростному маневрированию» прошли в Пскове 6 сентября. Их целью стало повышение профессионального мастерства среди водителей пожарных машин. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области в своём Telegram-канале.

В мероприятии приняли участие три команды – представители пожарных частей № 3, № 6 и № 27 псковского управления МЧС.

Соревнования состояли из девяти этапов: эстакада, параллельная парковка, заезд в бокс, проезд по часовой стрелке круга и выезд из ворот, колея, эстафета, змейка вперёд-назад, скоростной участок и финиш.

По итогам соревнования «переходящий кубок» завоевал водитель третьей пожарной части Андрей Дмитриев из Пскова.

Грамоту за второе место получил водитель шестой пожарной части Виктор Григорьев из Великих Лук, а за третье – водитель 27-ой пожарной части Антон Арро из Пушкинских Гор.