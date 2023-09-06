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Общество

На могиле Юрия Шатунова открыли памятник

Памятник на могиле Юрия Шатунова в честь 50-летия музыканта открыли на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.

Бронзовый монумент запечатлел фигуру Шатунова в полный рост с микрофоном в руках. Основание памятника выполнено из гранита. Друг артиста и режиссёр Александр Игудин отметил, что Шатунов всегда скептически относился к своим изображениям, но при этом выразил надежду, что скульптору удалось передать «состояние души в его улыбке».

«Образ сложился довольно быстро… Простой, народный парень стоит с микрофоном», – рассказала автор памятника Виктория Тищенко.

На церемонии кроме семьи и друзей артиста собрались сотни поклонников Шатунова, которые принесли к могиле любимого исполнителя белые розы.

Ранее сообщалось, что памятник выбрали по итогам конкурса. Его эскиз утвердила вдова музыканта.

Напомним, что солист «Ласкового мая» скончался 23 июня 2022 года от инфаркта. Ему было 48 лет.

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