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Петербургский кукольный театр покажет в Пскове переосмысленную пушкинскую сказку

Спектакль «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (6+) откроет XXX Пушкинский театральный фестиваль в Пскове 7 сентября. Подробно о концепции постановки поговорили с режиссёром-постановщиком, драматургом, главным режиссёром Санкт-Петербургского кукольного театра сказки Светланой Дорожко в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Фото предоставила пресс-служба Псковского драмтеатра

Светлана Дорожко отметила, что в пушкинской сказке есть интересное сочетание языческих и христианских мотивов. «И подумав хорошо, как это можно реализовать на сцене, мы придумали весёлых старушек-рассказчиц, которые в игровой форме, несколько карикатурно, в жанре гротеска, эту историю рассказывают и показывают. При этом это не сплошная комическая история. Это настоящая история о злой мачехе, о любви, о превращении, о солнце и месяце – обо всех этих интересных вещах, которые заложены в сюжете Пушкина», – рассказала она.

Режиссёр-постановщик подчеркнула, что театральная поставка в некоторых моментах смотрит на сказку по-другому, переосмысливает её. «Некоторых персонажей мы решили показать очень оригинальным образом. Не потому, что нам хотелось что-то особенное сделать, а просто мы хотели поразмышлять, например, о том, кто такие семь богатырей, которые живут в лесу, что это за образы могут быть. Не напрямую, а придумать что-то такое из язычества, из леса. И мы придумали образ медведя. Наши семь богатырей – это семь медведей, которые превращаются в молодых людей», – объяснила Светлана Дорожко.

В спектакле переосмыслят и само повествование истории. «Мы не просто читаем текст Пушкина, где-то мы решаем его без слов – через музыку, через движения кукол, объектов, предметов – и таким образом тоже с этой сказкой играем», – отметила драматург.

Отвечая на вопрос о публике, Светлана Дорожко сказала, что ей и её театральным коллегам псковские зрители не показались строгими или суровыми. «Мы были на гастролях в позапрошлом году и показывали свои спектакли в Псковском театре кукол. Нам показалось, что ваша публика очень приветливая, открытая и благодарная. Нас здорово принимали и театр, и зрители», – подчеркнула режиссёр.

Напомним, что юбилейный Пушкинский театральный фестиваль пройдёт в 30-й раз с 6 по 28 сентября в Пскове и Великих Луках. В афише – драматические, кукольные, музыкальные спектакли из семи российских городов.

Выбрать спектакль в программе Пушкинского театрального фестиваля организаторы предлагают уже сейчас.

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