Псковские школьники стали призёрами турнира «Лига Знаний: школы и колледжи»

21:47, 06 сентября 2023, ПАИ

Команда лицея № 11, представлявшая Псковскую область во всероссийском интеллектуальном турнире «Лига Знаний: школы и колледжи», вошла в десятку сильнейших, заняв шестое место. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».

Финал турнира состоялся 6 сентября в Москве и был посвящён России. Участники сыграли шесть туров, в рамках которых ответили на 39 вопросов об истории и географии, культурно-историческом наследии и научных достижениях. В финале за победу боролись 445 учащихся в составе 89 команд от каждого региона России. Победителями стали учащиеся Пермского краевого центра «Муравейник».

Победителей и призёров поздравил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он также отметил роль педагогов, учителей и родителей, которые выступили наставниками команд и вложили не только свои опыт и знания, но и частичку своей души.

Всего в турнире приняли участие более 430 тысяч участников в возрасте от 14 до 18 лет из 5 667 населённых пунктов из всех 89 регионов России (включая новые регионы). Конкурс на участие в финале турнира составил почти тысячу человек на место. Больше всего игроков было из Чеченской Республики (20 808), Воронежской области (16 463) и Хабаровского края (12 664).

Для турнира было составлено 830 вопросов для всех часовых поясов России. В рамках состязаний участники отвечали и на вопросы «знатоков проекта» – известных общественных и государственных деятелей, представителей науки и искусства. Среди них – помощник президента России, заместитель председателя наблюдательного совета Российского общества «Знание» Владимир Мединский, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, ведущий, популяризатор науки Сергей Малоземов, народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, лётчик-космонавт, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, Герой России Андрей Борисенко.

Турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта 2023 года при поддержке Минпросвещения России и является одним из основных игровых просветительских форматов Российского общества «Знание», объединённых в трек «Знание.Игра». С осени этого года направление «Знание.Игра» пополнится новым масштабным интеллектуальным форматом: чемпионаты по легендарной игре «Что? Где? Когда?» станут частью проекта. Новый чемпионат также охватит все 89 регионов России. В рамках игры будут проведены отдельные интеллектуальные турниры в трёх категориях: «Школы и колледжи» – для школьников 5–11-х классов и учащихся ссузов, «Вузы» – для студентов высших учебных заведений до 23 лет, «Открытые игры», где смогут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет. По итогам отборочных этапов сильнейшие команды из каждой категории поборются за призовое место в финале.

Бонусные онлайн-игры интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» пройдут осенью 2023 года, а в ноябре и декабре 2023 года состоятся очные игры в рамках Международной выставки-форума «Россия», которая откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ. Кроме того, на площадке Всемирного фестиваля молодёжи в марте 2024 года в Сочи запланировано проведение масштабной интеллектуальной викторины «Знание.Игра», где смогут принять участие интернациональные команды.