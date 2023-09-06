Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские школьники стали призёрами турнира «Лига Знаний: школы и колледжи»

Команда лицея № 11, представлявшая Псковскую область во всероссийском интеллектуальном турнире «Лига Знаний: школы и колледжи», вошла в десятку сильнейших, заняв шестое место. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».

Фото здесь и далее: пресс-служба Российского общества «Знание»

Финал турнира состоялся 6 сентября в Москве и был посвящён России. Участники сыграли шесть туров, в рамках которых ответили на 39 вопросов об истории и географии, культурно-историческом наследии и научных достижениях. В финале за победу боролись 445 учащихся в составе 89 команд от каждого региона России. Победителями стали учащиеся Пермского краевого центра «Муравейник».

Победителей и призёров поздравил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он также отметил роль педагогов, учителей и родителей, которые выступили наставниками команд и вложили не только свои опыт и знания, но и частичку своей души.

Всего в турнире приняли участие более 430 тысяч участников в возрасте от 14 до 18 лет из 5 667 населённых пунктов из всех 89 регионов России (включая новые регионы). Конкурс на участие в финале турнира составил почти тысячу человек на место. Больше всего игроков было из Чеченской Республики (20 808), Воронежской области (16 463) и Хабаровского края (12 664).

Для турнира было составлено 830 вопросов для всех часовых поясов России. В рамках состязаний участники отвечали и на вопросы «знатоков проекта» – известных общественных и государственных деятелей, представителей науки и искусства. Среди них – помощник президента России, заместитель председателя наблюдательного совета Российского общества «Знание» Владимир Мединский, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, ведущий, популяризатор науки Сергей Малоземов, народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, лётчик-космонавт, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, Герой России Андрей Борисенко.

Турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта 2023 года при поддержке Минпросвещения России и является одним из основных игровых просветительских форматов Российского общества «Знание», объединённых в трек «Знание.Игра». С осени этого года направление «Знание.Игра» пополнится новым масштабным интеллектуальным форматом: чемпионаты по легендарной игре «Что? Где? Когда?» станут частью проекта. Новый чемпионат также охватит все 89 регионов России. В рамках игры будут проведены отдельные интеллектуальные турниры в трёх категориях: «Школы и колледжи» – для школьников 5–11-х классов и учащихся ссузов, «Вузы» – для студентов высших учебных заведений до 23 лет, «Открытые игры», где смогут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет. По итогам отборочных этапов сильнейшие команды из каждой категории поборются за призовое место в финале.

Бонусные онлайн-игры интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» пройдут осенью 2023 года, а в ноябре и декабре 2023 года состоятся очные игры в рамках Международной выставки-форума «Россия», которая откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ. Кроме того, на площадке Всемирного фестиваля молодёжи в марте 2024 года в Сочи запланировано проведение масштабной интеллектуальной викторины «Знание.Игра», где смогут принять участие интернациональные команды. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 сентября 2023

Генерал-майор Алексей Наумец посетил Пыталовский район

06 сентября 2023

Замгубернатора Псковской области оценила ремонт школы в Великолукском районе

06 сентября 2023

В Псково-Печерском монастыре заменили подземные коммуникации

06 сентября 2023

Псковские школьники стали призёрами турнира «Лига Знаний: школы и колледжи»

06 сентября 2023

Нового замначальника УФСИН назначили в Псковской области

06 сентября 2023

Петербургский кукольный театр покажет в Пскове переосмысленную пушкинскую сказку

06 сентября 2023

200 открыток доставила «Почта России» с фестиваля «Территория детства» в Пскове

06 сентября 2023

Гендиректор «Псковпассажиравтотранса» стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...