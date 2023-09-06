Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Полиция Эстонии задержала мужчину за георгиевскую ленту

Полиция в Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии жёстко задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

«В социальных сетях было опубликовано видео, снятое из окна многоквартирного дома на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве, на котором видно, как полицейские вытаскивают из автомобиля человека, укладывают его на асфальт и надевают на него наручники. Портал обратился за комментариями в департамент полиции и погранохраны», – говорится в сообщении.

В департаменте эту информацию подтвердили, но оговорились, что сначала просили мужчину добровольно убрать георгиевскую ленту. «Мужчина отказался снимать символ и попытался завести машину, чтобы отъехать от полиции. Он также оказал сопротивление, когда полиция попыталась его остановить. На него надели наручники и отвезли в отделение полиции», – пояснили в департаменте.

Напомним, что в апреле прошлого года парламент Эстонии принял закон о запрете «враждебной символики». В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что ими считаются георгиевские ленты, символ «Z», флаги России и СССР, а также советская военная форма.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 сентября 2023

Генерал-майор Алексей Наумец посетил Пыталовский район

06 сентября 2023

Замгубернатора Псковской области оценила ремонт школы в Великолукском районе

06 сентября 2023

В Псково-Печерском монастыре заменили подземные коммуникации

06 сентября 2023

Псковские школьники стали призёрами турнира «Лига Знаний: школы и колледжи»

06 сентября 2023

Нового замначальника УФСИН назначили в Псковской области

06 сентября 2023

Петербургский кукольный театр покажет в Пскове переосмысленную пушкинскую сказку

06 сентября 2023

200 открыток доставила «Почта России» с фестиваля «Территория детства» в Пскове

06 сентября 2023

Гендиректор «Псковпассажиравтотранса» стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...