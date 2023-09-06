Полиция Эстонии задержала мужчину за георгиевскую ленту

22:36, 06 сентября 2023, ПАИ

Полиция в Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии жёстко задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

«В социальных сетях было опубликовано видео, снятое из окна многоквартирного дома на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве, на котором видно, как полицейские вытаскивают из автомобиля человека, укладывают его на асфальт и надевают на него наручники. Портал обратился за комментариями в департамент полиции и погранохраны», – говорится в сообщении.

В департаменте эту информацию подтвердили, но оговорились, что сначала просили мужчину добровольно убрать георгиевскую ленту. «Мужчина отказался снимать символ и попытался завести машину, чтобы отъехать от полиции. Он также оказал сопротивление, когда полиция попыталась его остановить. На него надели наручники и отвезли в отделение полиции», – пояснили в департаменте.

Напомним, что в апреле прошлого года парламент Эстонии принял закон о запрете «враждебной символики». В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что ими считаются георгиевские ленты, символ «Z», флаги России и СССР, а также советская военная форма.