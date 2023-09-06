В Казани посетитель бара умер после удара охранника
Посетитель бара в Казани получил от охранника удар кулаком в челюсть, от которого скончался в больнице. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Следственный комитет Республики Татарстан.
По версии следствия, ночью 3 сентября 24-летний охранник в ходе конфликта с 45-летним посетителем ударил его кулаком в челюсть – тот упал. Мужчину госпитализировали, на следующий день он скончался.
Против охранника завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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