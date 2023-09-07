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Общество

Собирать грибы советует сегодня народный календарь

Тит Листопадник наступил по народному календарю сегодня, 7 сентября. Об этом сообщает calend.ru.

В этот день отмечается память святого Тита – апостола от семидесяти, ученика святого Павла. Тит родился на острове Крит в семье язычников. Неизвестно, когда он решил обратиться в христианство, но существуют сведения, что в 49 году он уже сопровождал святых Павла и Варнаву на Иерусалимский собор.

Путешествуя по Греции вместе с Павлом, Тит исполнял поручения святого апостола и проповедовал христианство, обращая местные церкви к своей вере. Впоследствии Павел поставил двух своих самых преданных учеников епископами: Тимофея – в Эфесе, а Тита – на Крите. Согласно преданию, Тит оставался епископом до своей смерти в 107 году, успев посетить Павла в Риме, где апостол томился в заключении.

Фото: ПАИ

На Руси в дни сильного листопада, которые наступали на Тита, люди обычно шли в лес по грибы. «Святой Тит последний гриб растит», – говорили они. А сельские мастера старались сплести к Листопаднику побольше кузовков и корзинок. Соответственно, и на крестьянских столах на Тита бывали грибные блюда: жареные со сметаной грибы, грибные пироги да грибные супы.

Грибные кушанья были любимы и популярны. О них складывали и присказки: «Не смейся горох, не лучше грибов. Грибы пожарим, тебя оставим»; «Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами». Не меньше поговорок относилось и к грибной охоте: «Назвавшись груздем, полезай в кузов!»; «На окошке грибы не растут»; «Кто раньше встает, тот грибов наберет, а сонливый да ленивый идут после за крапивой»; «Бояться волков – быть без грибков»; «Пошла бы кума за грибами, да навстречу медведь с зубами». По урожаю грибов судили о том, какой будет зима. Если грибов в лесах было много, это предвещало долгие холода.

Помимо этого, в этот день также нужно было заняться и зерном. «Грибы грибами, а молотьба за плечами», – говорили хозяева.

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