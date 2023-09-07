Могилы заслуженных врачей РСФСР благоустроили в Пскове

07:22, 07 сентября 2023, ПАИ

Могилу хирурга, заслуженного врача РСФСР Владимира Крестовского благоустроили в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной клинической больнице.

«В 1950-е годы ему удалось в короткий срок значительно улучшить уровень оказания хирургической помощи псковичам. Первым в стране он провел операцию на сосудах», – отметили в медучреждении.

Помимо этого, сотрудники больницы благоустроили могилу заслуженного врача РСФСР, майора медицинской службы, начальника хирургического отделения 2751-го эвакуационного госпиталя Леонида Осокина.

«Могилы доктора Владимира Крестовского и доктора Леонида Осокина приведены в порядок. Покрасили оградки, вырубили заросли растений, посадили новые и аккуратные. Будем и впредь беречь память о них», – заключили в медучреждении.