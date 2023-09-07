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Общество

Вредную для здоровья еду могут начать маркировать в России

Вопрос о появлении в России маркировки продуктов питания в соответствии с рекомендациями ВОЗ прорабатывает Правительство. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при Правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, прошедшего в июне. По его итогам сформировали вице-премьер Татьяна Голикова сформировала определённые поручения, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Так, на внешней стороне упаковки предлагается ввести особое обозначение. Его будут наносить, если содержание вредных веществ и калорий превышает установленную законодательством норму.

Исходя из рекомендаций ВОЗ, к вредным продуктам могут отнести мясные товары (ветчина, бекон, сосиски), сделанные при помощи соления, вяления, ферментации, копчения или других процессов для улучшения вкуса или сохранности, а также сладкую газировку, энергетические напитки и продукты с высоким содержанием трансжиров — жареное, приготовленное во фритюре, сладкое, выпечку. В эту категорию также попадают и гамбургеры, картошка фри, а также всё мясо, приготовленное на гриле или на костре.

Помимо этого, в документе по итогам заседания отмечается, что кабмин прорабатывает вопрос о целесообразности включения ожирения в перечень социально-значимых заболеваний. В настоящее время в него входят такие болезни, как туберкулез, сахарный диабет, ВИЧ, рак и другие.
 

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