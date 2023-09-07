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Общество

Больше всего в Псковской области нужны кассиры и менеджеры – исследование

Какие специалисты наиболее востребованы у работодателей в Псковской области, выяснили специалисты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу России. 

Фото: пресс-служба hh.ru по Северо-Западу России.

Первую строчку в рэнкинге самых востребованных профессий Псковской области в сентябре занимают продавцы-кассиры и консультанты: для них открыто 9,9 % (более 320 вакансий за месяц) от всего объема новых рабочих мест. В сервисе подчеркнули, что в целом данная категория работников ежемесячно становится самой популярной у работодателей и всегда возглавляет рейтинг.

На втором месте по спросу по местного бизнеса – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (компаниям требуется более 270 специалистов этих профессий). На третьем месте по спросу в сентябре оказались в Псковской области врачи и операторы call-центров (по 6 % рабочих мест в этом месяце).

Кроме того, в лидерах по спросу у местных работодателей оказались водители (4,3 % вакансий). Также востребованы упаковщики (2,6 %), повара (2,4 %), разнорабочие (2,3 %), электромонтажники (2,2 %), токари (2 %), слесари (1,9 %), бухгалтеры (1,8 %), медсестры, уборщики и администраторы магазинов (по 1,6 %).

Среди специалистов, для которых сегодня в Псковской области открыто меньше всего вакансий, оказались зоотехники, мастера ногтевого сервиса, SMM-специалисты, режиссёры, геологи.

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