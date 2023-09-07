61% псковичей считает себя перфекционистами в работе – опрос

09:12, 07 сентября 2023, ПАИ

Стремление к достижению идеальных результатов в работе характерно для шести из десяти псковичей, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Отвечая на вопрос о трудовом перфекционизме, только 17 % нанимателей назвали эту черту характера необходимой для работы в их компании, 60 % отметили, что постоянно стремиться к совершенству необязательно: «Сотрудники должны чётко выполнять свои инструкции. Этого достаточно для успешной работы организации».

В то же время 61 % псковичей назвали себя перфекционистами в работе: «Люблю, когда всё чётко и на своих местах. А ещё классно из хаоса рождать порядок». Впрочем, чем старше респонденты, тем реже они замечают за собой подобную черту: 68 % среди респондентов моложе 34 лет и 56 % среди опрошенных старше 45 лет. С ростом уровня дохода ситуация обратная: чем выше зарплата, тем чаще горожане наблюдают у себя стремление к идеальному выполнению задач – 55 % среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей в месяц и 62 % среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей. Женщины стремятся к совершенству больше мужчин (66 и 57 % соответственно).

18 % псковичей не считают себя перфекционистами в работе: «Идеал недостижим в принципе. Важно, чтобы работа над проектом была правильно рассчитана, без потери времени и кадров. Главное – функциональный результат».

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще остальных стремление к идеалу в работе отмечают у себя HR-менеджеры (78 %), врачи (75 %) и специалисты по закупкам (72 %). Меньше всего рабочий перфекционизм свойственен операторам кол-центров (40 %) и продавцам (45 %).