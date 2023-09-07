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Культура

Концерт в память Арама Хачатуряна откроет новый филармонический сезон в Пскове

80-й филармонический сезон откроется в Пскове 30 сентября. Первым в сезоне станет концерт в честь 120-летия Арама Хачатуряна. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: ПАИ

На концерте Губернаторский симфонический оркестр под руководством главного дирижера Алексея Репникова исполнит фрагменты знаменитых балетов «Спартак», «Гаянэ» и «Маскарад».

«В этот вечер вы услышите также сочинение молодого Арама Хачатуряна, радующегося жизни и скорому появлению на свет сына, - Концерт для скрипки с оркестром. Сольную партию исполнит лауреат международных конкурсов Кирилл Кравцов», –  рассказали в ТКД.

Концерт пройдёт в Псковской областной филармонии в 18.00. Билеты можно приобрести по ссылке.

 

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