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Общество

Единый закон об аттракционах появится в России

Работу аттракционов в России будут контролировать по единым правилам. Соответствующий законопроект уже одобрили в Правительстве РФ, о чём свидетельствует проект заключения кабинета министров, пишет газета «Известия».

Фото ПАИ

По данным издания, регионы получат право самостоятельно регистрировать аттракционы и запрещать их деятельность в том случае, если они не соответствуют установленным нормам. Также планируется ввести единый реестр подобных конструкций.

По мнению экспертов, требования, которые будут одинаковыми для всех, помогут минимизировать число несчастных случаев.

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