Единый закон об аттракционах появится в России

09:30, 07 сентября 2023, ПАИ

Работу аттракционов в России будут контролировать по единым правилам. Соответствующий законопроект уже одобрили в Правительстве РФ, о чём свидетельствует проект заключения кабинета министров, пишет газета «Известия».

По данным издания, регионы получат право самостоятельно регистрировать аттракционы и запрещать их деятельность в том случае, если они не соответствуют установленным нормам. Также планируется ввести единый реестр подобных конструкций.

По мнению экспертов, требования, которые будут одинаковыми для всех, помогут минимизировать число несчастных случаев.