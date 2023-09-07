Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 2,5 тысячи псковичек воспользовались родовым сертификатом с начала года

Более 2,5 тысячи женщин в Псковской области получили услуги по родовым сертификатам в этом году, по ним выплачено более 25,7 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Фото: ПАИ

Деньги были направлены на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей. Всего в регионе родовыми сертификатами воспользовались 2 695 женщин, родивших 2 717 детей.

Напомним, родовой сертификат – документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Электронный сертификат формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребёнка.

Раньше женщине нужно было самостоятельно представлять бланк сертификата в медучреждение. Теперь этого не требуется, поскольку все необходимые сведения Социальный фонд получает автоматически.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 сентября 2023

Резкое похолодание ожидается в Псковской области в ночь на 8 сентября

07 сентября 2023

Школе в Гдовском районе присвоено имя героя Великой Отечественной войны Ивана Баранова

07 сентября 2023

Пушкинский театральный фестиваль открывается в Пскове

07 сентября 2023

Сквер Дружбы появится в Пскове

07 сентября 2023

Подрядчик затягивает сроки ремонта теплотрассы на улице Рокоссовского

07 сентября 2023

Михаил Ведерников провёл заседание АТК и оперативного штаба

07 сентября 2023

263 малыша родились в Псковском перинатальном центре в августе

07 сентября 2023

Началась 14-я сессия Псковской гордумы


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...