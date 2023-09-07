Более 2,5 тысячи псковичек воспользовались родовым сертификатом с начала года

10:13, 07 сентября 2023, ПАИ

Более 2,5 тысячи женщин в Псковской области получили услуги по родовым сертификатам в этом году, по ним выплачено более 25,7 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Деньги были направлены на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей. Всего в регионе родовыми сертификатами воспользовались 2 695 женщин, родивших 2 717 детей.

Напомним, родовой сертификат – документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Электронный сертификат формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребёнка.

Раньше женщине нужно было самостоятельно представлять бланк сертификата в медучреждение. Теперь этого не требуется, поскольку все необходимые сведения Социальный фонд получает автоматически.