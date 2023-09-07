Четыре междворовых проезда отремонтируют в Пскове к ноябрю

09:57, 07 сентября 2023, ПАИ

Четыре междворовых проезда отремонтируют в Пскове до 27 октября. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия выполнят в следующих местах:

– проезд у дома № 16 на улице Алтаева;

– проезд вдоль домов № 3 на улице Индустриальной и № 8 на улице Инженерной;

– проезд от дома № 4 на улице Пушкина до дома № 7 на улице Ленина;

– проезд к дому № 49 на улице Советской Армии.

Согласно требованиям УГХ администрации города, подрядчику предстоит защитить растущие в непосредственной близости от места ремонтных работ деревья в случае наличия риска их повреждения.

Конкурсные процедуры по определению подрядчика уже завершены: выиграла заявка с предложением о цене контракта в 11,48 млн рублей.