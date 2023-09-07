Четыре междворовых проезда отремонтируют в Пскове к ноябрю
Четыре междворовых проезда отремонтируют в Пскове до 27 октября. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия выполнят в следующих местах:
– проезд у дома № 16 на улице Алтаева;
– проезд вдоль домов № 3 на улице Индустриальной и № 8 на улице Инженерной;
– проезд от дома № 4 на улице Пушкина до дома № 7 на улице Ленина;
– проезд к дому № 49 на улице Советской Армии.
Согласно требованиям УГХ администрации города, подрядчику предстоит защитить растущие в непосредственной близости от места ремонтных работ деревья в случае наличия риска их повреждения.
Конкурсные процедуры по определению подрядчика уже завершены: выиграла заявка с предложением о цене контракта в 11,48 млн рублей.
Школе в Гдовском районе присвоено имя героя Великой Отечественной войны Ивана Баранова