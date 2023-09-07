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Общество

Об особенностях работы в труднодоступных населённых пунктах рассказали в «Экопроме»

До середины октября Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с Росприроднадзором разработает на законодательном уровне вопрос об организации вывоза мусора с труднодоступных территорий. Пост об этом опубликован в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Экопром»

«Территориальные особенности некоторых населённых пунктов не везде позволяют оказывать услугу по вывозу ТКО. К таким территориям относятся как малонаселённые районы, удалённые от центров, так и огромные территории: районы Крайнего Севера, горные или островные районы. Решения по вывозу отходов с труднодоступных территорий региональным операторам приходится искать регулярно. И только единицы справляются с поставленной задачей. Псковская область не исключение ввиду наличия островов. Решение данного вопроса стоит перед Псковской областью не менее актуально. Филиал ООО «Экопром» один из немногих региональных операторов, кто оказывает услугу по вывозу отходов с труднодоступных территорий», – написали в «Экопроме».

Регоператор отметил, что зачастую производимый мусор превращается в несанкционированные свалки, которые копятся годами. Это влияет на окружающую среду и качество жизни людей. Основная причина этой проблемы – отсутствие транспортной доступности.

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