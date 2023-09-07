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Общество

Около 77 километров береговой линии убрали от мусора в Псковской области

Около 77 километров береговой линии водных объектов Псковской области убрали от мусора в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» с апреля по август 2023 года. В экологических мероприятиях приняли участие более 1 950 человек из 23 муниципалитетов. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Фото: комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области

В этом году акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Администрации муниципалитетов совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтёрами организовали экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озёр. Прибрежные полосы водоёмов очистили от пластиковых бутылок, пакетов, банок.

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