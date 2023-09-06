Пострадавшая при нападении собаки великолукская девочка получит компенсацию

11:59, 07 сентября 2023, ПАИ

Несовершеннолетняя девочка из Великолукского района получит компенсацию от владельца собаки, которая покусала подростка. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошёл 24 июня на улице Озерной в деревне Сенчиты Великолукского района. Мужчина с питомцем возвращался с озера. Собака была без поводка и намордника. Увидев девочку, она подбежала к ней и укусила за правую ногу. Хозяин овчарки предложил обработать рану, но подросток отказалась, а позже обратилась в больницу. Ей поставили диагноз: укушенная рана правого бедра и голени.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину. Суд взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.