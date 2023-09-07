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Общество

Председатель Арбитражного суда Псковской области поощрен наградой Верховного суда РФ

Председателю Арбитражного суда Псковской области Фёдору Тимаеву вручили ведомственную награду Судебного департамента при Верховном суде РФ – медаль «За трудовую доблесть», сообщили ПАИ в пресс-службе суда. 

Фото: пресс-служба Арбитражного суда Псковской области


Фёдор Тимаев награждён за значительный личный вклад и развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации. Награду вручили в торжественной обстановке.

Отметим, медаль «За трудовую доблесть» является ведомственной наградой для судей и работников аппаратов федеральных судов, мировых судей, а также работников системы Судебного департамента. Медалью «За трудовую доблесть» награждают судей и работников аппаратов федеральных судов, мировых судей, а также работников системы Судебного департамента, имеющих стаж работы в должности судьи и государственной гражданской службы 20 и более лет в судебной системе или системе Судебного департамента.

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