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Общество

Михаил Ведерников провёл заседание АТК и оперативного штаба

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совместное заседание антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Мероприятие состоялось с участием спикера Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, начальника управления специальных программ правительства региона Андрея Вьюнова, представителей ведомств силового блока и других официальных лиц.

Во время заседания командиры воинских частей представили свои доклады об антитеррористической защищенности мест постоянной дислокации Псковского территориального гарнизона.

Кроме того, участники комиссии подвели итоги первых дней совместной работы центра «Воин» и «Дружины».

Отдельно был рассмотрен вопрос дальнейшего развития региональной системы обнаружения и подавления беспилотных воздушных судов.

«Наша основная задача – сделать в зоне нашей ответственности все необходимое, чтобы защитить ключевые инфраструктурные объекты и обеспечить безопасность людей», – подчеркнул Михаил Ведерников в ходе обращения к участникам заседания.

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