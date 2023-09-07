263 малыша родились в Псковском перинатальном центре в августе

10:30, 07 сентября 2023, ПАИ

В августе Псковском перинатальном центре родились 263 малыша: 149 мальчиков и 114 девочек. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

В августе в том числе родились сразу четыре двойни.

«Поздравляем всех мам и пап с этим радостным событием, - отметили сотрудники перинатального центра. - Желаем, чтобы каждый день теперь для вас был наполнен только новизной и радостью. Пусть этот маленький человек станет вашей огромной любовью, счастьем и гордостью».