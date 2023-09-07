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Общество

Псковичей предупреждают об отключении электроэнергии

В домах на улице Ипподомной в Пскове предстоит плановое отключение электричества, сообщается в Telegram-канале администрации города.

Фото: ПАИ

В пятницу, 8 сентября, специалисты псковского филиала «Россети Северо-Запад» для повышения надежности электроснабжения проведут работы по плановому отключению электроэнергии на улице Ипподромной. Согласно информации комитета по тарифам и энергетике, света не будет ориентировочно с 09:00 до 17:00. А 11 и 12 сентября с 09:00 до 19:00 отключение запланировано на улице Балтийской. 

Для потребителей работает бесплатный круглосуточный телефон горячей линии 8-800-220-0-220.

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