Псковичей предупреждают об отключении электроэнергии

11:20, 07 сентября 2023, ПАИ

В домах на улице Ипподомной в Пскове предстоит плановое отключение электричества, сообщается в Telegram-канале администрации города.

В пятницу, 8 сентября, специалисты псковского филиала «Россети Северо-Запад» для повышения надежности электроснабжения проведут работы по плановому отключению электроэнергии на улице Ипподромной. Согласно информации комитета по тарифам и энергетике, света не будет ориентировочно с 09:00 до 17:00. А 11 и 12 сентября с 09:00 до 19:00 отключение запланировано на улице Балтийской.

Для потребителей работает бесплатный круглосуточный телефон горячей линии 8-800-220-0-220.