В Псковской области УФАС в третий раз включило подрядчика в чёрный список

10:37, 07 сентября 2023, ПАИ

Компания «Внешнеэкономический путь» внесена в реестр недобросовестных поставщиков за то, что не не смогла в срок выполнить работы по капремонту водопроводной сети, переоборудованию артезианской скважины и замене водопроводной башни в селе Воронцово Островского района. Об этом псковское УФАС сообщило в своем телеграм-канале.

Подрядчик должен был выполнить работы к 1 августа 2023 года, однако отставал от графика и большую часть работ не выполнил.

Решение УФАС о включении компании в чёрный список принято с учетом серьезных последствий, которые могло вызвать неисполнение контракта. Жители 22 жилых домов и Воронцовского дома-интерната для престарелых и инвалидов остались без доступа к чистой воде, под угрозой срыва была подготовка к отопительному сезону.

Кроме того, компания на момент принятия решения дважды включалась в реестр недобросовестных поставщиков, так как имеет девять контрактов со статусом «исполнение прекращено», шесть из которых расторгнуты в связи с односторонним отказом от исполнения контракта.