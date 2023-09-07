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Общество

Великолукские школьники вошли в десятку лучших на всероссийском интеллектуальном турнире

Команда великолукского лицея № 11 стала призером интеллектуального турнира «Лига знаний: школы и колледжи», вошла в десятку сильнейших, заняв шестое место в финале мероприятия, который прошел в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: pskov.ru

Масштабный всероссийский интеллектуальный турнир «Лига знаний: школы и колледжи» организовали общество «Знание» и Российское движение детей и молодежи «Движение первых».

За победу в финале боролись 445 учащихся, представлявших 89 команд от каждого региона России. Итоговая игра была посвящена России. Участники прошли 6 туров, в рамках которых ответили на 39 вопросов. Учащиеся продемонстрировали не только блестящие знания истории и географии страны, ее уникального культурно-исторического наследия и научных достижений, но и проявили смекалку и навыки командной работы.

Победители и призеры получили ценные подарки от организаторов и партнеров проекта.

Победителей и призеров турнира поздравил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко: «Каждый из вас сегодня одержал победу и получил очень важный опыт. Человек растет и двигается вперед только тогда, когда он берется за то, что ранее казалось ему невозможным. Если ему удается это сделать, он поднимается на шаг выше. И так будет в вашей жизни всегда».

Всего в этом году в турнире «Лига знаний: школы и колледжи» приняло участие более 430 тысяч человек в возрасте от 14 до 18 лет из более чем 5,6 тысячи населенных пунктов со всех 89 регионов страны (включая новые регионы).

Для турнира было составлено 830 вопросов для всех часовых поясов России. В рамках состязаний участники отвечали и на вопросы от «знатоков проекта» — известных общественных и государственных деятелей, представителей науки и искусства. Среди них — помощник Президента Российской Федерации, заместитель председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Владимир Мединский; писатель-фантаст Сергей Лукьяненко; ведущий, популяризатор науки Сергей Малоземов; народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман; летчик-космонавт, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, Герой России Андрей Борисенко.

Турнир «Лига знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта 2023 года при поддержке Министерства просвещения РФ и является одним из основных игровых просветительских форматов от российского общества «Знание».

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