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Общество

Ревизия: формула успеха Центра Бубновского в Пскове

Как восстановить своё здоровье после болезней и травм без таблеток и операций, знают врачи и инструкторы многофункционального Центра доктора Бубновского в Пскове.

История началась в 2014 году, когда центр получил помещение реконструированного спортивно-развлекательного парка «Простория».

Сегодня это современный реабилитационный зал, зал партерной гимнастики и поликлиническое звено – кабинеты невролога, терапевта, травматолога-ортопеда, реабилитологов, кинезитерапевтов.

Главное направление работы центра – восстановительная медицина для взрослых и детей, которая включает диагностику, лечебную физкультуру, реабилитацию и восстановление после травм и операций, переломов, ранений, инсультов и инфарктов, массаж, гипокситерапию, ударно-волновую терапию и реабилитацию на единственном в области аппарате Huber 360.

Методика доктора Бубновского давно показала свою эффективность. Специалисты центра твёрдо знают, что реально работает и помогает восстановить пациентам двигательную активность.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Лицензия №41-01150-60/00313705 от 31.05.2017 г.

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