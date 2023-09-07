Презентация патриотических сборников Союза писателей России прошла в Великих Луках

12:29, 07 сентября 2023, ПАИ

Презентация патриотических сборников, вышедших в издательстве «Вече», прошла в рамках мероприятия «Союз писателей России – воинам Отечества». Творческая встреча состоялась в концертном зале детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского, сообщает газета «Великолукская правда».

Координаторами и ведущими мероприятия стали член Псковского регионального отделения Союза писателей России Светлана Размыслович (Великие Луки), зампредседателя правления СПР Нина Попова (Москва) и член СПР, поэтесса и переводчик Анна Токарева (Московская область, Егорьевск).

Поддержку в организации и проведении оказали административные подразделения города, в частности комитет культуры, выступил депутат Великолукской городской Думы Константин Максимов.

Патриотические сборники были подарены всем выступившим, а также представителям библиотек и школ, волонтерам и ветеранским организациям.

На сцене выступили великолукские писатели Юрий Ишков и Людмила Скатова, спела обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Елена Савченко. Прозвучало музыкальное выступление председателя Союза десантников Псковской области Алексея Скачкова. Свое мастерство показал вокальные ансамбли «Традиция» и «Гармонисты Великих Лук». Кроме того, в выступлении приняли участие представители ветеранских организаций.