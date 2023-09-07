Сквер Дружбы появится в Пскове

11:37, 07 сентября 2023, ПАИ

Название нового сквера утвердили депутаты Псковской городской Думы на очередной сессии, прошедшей сегодня, 7 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

За зелёном островке возле дома № 20 на улице Рокоссовского, где посажены кустарники, деревья, разбиты палисадники и отдыхают жители близлежащих домов, официально закреплено наименование «Сквер Дружбы».

Добавим, с инициативой присвоить статус сквера или парка и дать ему наименование Мира, Надежды или Дружбы в органы власти обратились жители этого микрорайона.

Члены общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имён муниципальным учреждениям и обоснованиям при установке памятников и мемориальных досок единогласно решили назвать этот уголок сквером Дружбы.

За это название единогласно проголосовали и депутаты Псковской городской Думы.