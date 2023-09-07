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Общество

Новую экспозицию разместят в Поганкиных палатах Пскова

Учёный совет Псковского музея-заповедника рассмотрел концепцию создания постоянной экспозиции, посвящённой псковской иконе. Постоянную выставку планируют разместить в нескольких залах недавно отреставрированных Поганкиных палатах, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Коллекция древнерусской живописи Псковского музея насчитывает более 1 200 единиц. Творческой группе авторов предстояло выбрать из огромного количества уникальных икон часть, которая сможет в полной мере охарактеризовать собой становление и развитие псковской школы иконописи. Одновременно музейщикам необходимо было определиться в целом с концепцией экспозиции и её художественным оформлением.

«Создание музейной экспозиции – это всегда маленькое чудо, которому предшествует тяжёлая работа и большие сомнения. И сейчас перед нами стоит труднейшая задача, с одной стороны, показать особенную псковскую школу иконописи во всём её великолепии, а с другой – на основе художественной экспозиции отразить исторические процессы, сопутствовавшие созданию этих икон», – пояснила гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В музее пояснили, что псковские иконы разместятся в пяти залах верхнего этажа Поганкиных палат. Там будут представлены как ранее показанные произведения, так и те предметы, которые до сих пор хранились в фондах или находились на реставрации.

Среди вернувшихся в экспозиционный вид икон можно выделить «Богоматерь Одигидрию» (около 1313 года), которая будет показана впервые, «Святую мученицу Ульяну» (начало XV века) и другие. Также впервые посетители увидят иконы «Спас в силах из деисусного чина» (вторая четверть XVI века), «Святой Николай Можайский с Никейским чудом» (первая половина XVI века) и «Святые Косьма и Дамиан с клеймами двунадесятых праздников» (рубеж XVI–XVII веков).

Некоторые иконы имеют интересную историю обретения. Так, например, икона Успение Богоматери с князьями Борисом, Глебом и Владимиром (конец XV века) происходит из церкви Успения «в Бутырках» в Пскове, куда попала из более древнего храма. Во время Великой Отечественной войны её, как и многие другие шедевры, фашисты вывезли из страны, но в 1948 году она была возвращена и передана в Псковский музей.

Музейщики отмечают, что концепция не является догмой: в процессе оформления могут находиться новые художественные решения. «Но неизменным останется стремление сделать удивительную по замыслу и наполнению экспозицию, посвящённую уникальным псковским иконам», – отметили в музее.

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